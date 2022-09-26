Місцеві повідомляли, що бачили 2 дрони. Така інформація з'явилась у телеграм-каналах, інформує 24 канал. Водночас офіційних коментарів від влади поки немає.

До речі Дрони-камікадзе вороги можуть використовувати не у всіх регіонах: Гуменюк пояснила причини

Можуть бути "прильоти"

За словами очевидців, звуки "Шахіда" чули в самій Одесі. Стверджували, що ППО працювала безперервно – дрони збивали над морем. Також у телеграм-каналах стверджували про збиття БПЛА над Затокою.

Однак повідомили і про "прильоти". Крім того, пишуть про пожежу у ймовірному місці влучання.

Зауважимо, о 01:50 в Одеській області оголосили повітряну тривогу, але о 02:15 був сигнал відбою.

Окупанти атакують Одесу дронами

Росіяни використовують для обстрілів Одеси іранські дрони-камікадзе Shaheed 139. Наприклад, 23 вересня окупанти скерували на місто 3 безпілотники – 1 з них збили сили ППО, 2 завдали удару по адміністративній будівлі в районі порту та зруйнували її. Через це загинула жінка.

Уранці 25 вересня в Одесі пролунали вибухи. Речник ОВА Сергій Братчук підтвердив – окупанти знову атакували місто дронами-камікадзе. ППО "приземлили" один безпілотник, однак ворог тричі влучив в адміністративну будівлю в центрі міста. Жертв не було.

Детальніше – на Одесу налетіли іранські дрони-камікадзи: відео