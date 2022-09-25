Про це в етері загальнонаціонального телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Причиною цього є обмежена дальність польоту дрона-камікадзе.

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Характеристики дронів вивчають

Наталія Гуменюк зазначила, що протягом останніх кількох днів для атаки української території окупанти використовують як ракети, так і дрони-камікадзе. Однак якщо ракети можна використовувати для атак на великі відстані, то з дронами все складніше. Речниця Сил оборони Півдня підкреслила, що ці безпілотники окупанти використовують лише по тих регіонах, куди вони можуть долетіти.

Тактико-технічні характеристики (дронів – 24 канал) ще не вивчені повністю, тому що є суперечливі дані про те, наскільки далеко вони можуть бути направлені. Зараз це вивчається. Думаю, що найближчим часом повідомимо та зорієнтуємо всіх,

– наголосила Гуменюк.

Наразі відомо, що у дронів-камікадзе доволі гучний двигун, тому їхнє наближення можна почути.

Гуменюк також відзначила, що дрони є керованими і часто під час атаки змінюють напрямок руху. Зараз наші війська вивчають тактику ворога у використанні цієї зброї. Речниця ОК "Південь" наголосила, що бойові хитрощі окупантів вдасться розгадати.

Окупанти атакують дронами Одесу

Останні кілька днів росіяни використовують іранські дрони-камікадзе, здебільшого Shaheed 139 для обстрілів Одеси. 23 вересня окупанти скерували на місто 3 безпілотники – 1 з них збили сили ППО, 2 завдали удару по адміністративній будівлі в районі порту та зруйнували її. Через це загинула жінка.

Того ж дня окупанти знову атакували місто за допомогою дронів.

Уранці 25 вересня в Одесі пролунали вибухи. Згодом речник ОВА Сергій Братчук повідомив – окупанти знову атакували місто дронами-камікадзе. Сили ППО "приземлили" один безпілотник, однак ворог тричі влучив в адміністративну будівлю в центрі міста. Жертв, на щастя, немає, однак триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

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