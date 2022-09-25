Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Причиной тому является ограниченная дальность полета дрона-камикадзе.

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Характеристики дронов изучают

Наталья Гуменюк отметила, что в течение последних нескольких дней для атаки украинской территории оккупанты используют как ракеты, так и дроны-камикадзе. Однако, если ракеты можно использовать для атак на большие расстояния, то с дронами все сложнее. Пресс-секретарь Сил обороны Юга подчеркнула, что эти беспилотники оккупанты используют только по тем регионам, куда они могут долететь.

Тактико-технические характеристики (дронов – 24 канал) еще не изучены полностью, потому что есть спорные данные о том, насколько далеко они могут быть направлены. Сейчас это изучается. Думаю, что в ближайшее время сообщим и сориентируем всех,

– подчеркнула Гуменюк.

Пока известно, что у дронов-камикадзе достаточно громкий двигатель, поэтому их приближение можно услышать.

Гуменюк также отметила, что дроны управляемые и часто во время атаки меняют направление движения. Сейчас наши войска изучают тактику врага по использованию этого оружия. Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что боевые уловки оккупантов удастся разгадать.

Оккупанты атакуют дронами Одессу

Последние несколько дней россияне используют иранские дроны-камикадзе, в основном Shaheed 139 для обстрелов Одессы. 23 сентября оккупанты направили на город 3 беспилотника – 1 из них сбили силы ПВО, 2 нанесли удар по административному зданию в районе порта и разрушили его. Из-за этого погибла женщина.

В тот же день оккупанты снова атаковали город с помощью дронов.

Утром 25 сентября в Одессе раздались взрывы. Впоследствии спикер ОВА Сергей Братчук сообщил – оккупанты снова атаковали город дронами-камикадзе. Силы ПВО "приземлили" один беспилотник, однако враг трижды попал в административное здание в центре города. Жертв, к счастью, нет, однако идет спасательная операция и тушение пожара.

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