В оперативном командовании "Юг" рано утром подтвердили работу вражеских дронов в Одесской области . Сообщается, что оккупанты атаковали Одесщину дронами-камикадзе.

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Из-за атаки дрона произошла детонация боеприпасов

В ОК "Юг" рассказали, что один дрон удалось уничтожить силами противовоздушной обороны. Два других попали в объект военной инфраструктуры.

В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки россиян нет. Спасательная операция продолжается и пожарники пытаются обуздать пожар.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул , что ситуация в регионе полностью контролируемая. По его словам, Силы обороны и Одесская ОВА работают над обеспечением охраны Одесской области.

Враг раз атаковал дронами Одесскую область

Утром 25 сентября во время воздушной тревоги в Одессе также раздались взрывы . Сообщалось, что в этот момент в небе над Одессой летал вражеский дрон, вероятно, БпЛА иранского происхождения, который получили россияне .

Во время атаки один дрон был сбит силами противовоздушной обороны. Мэр Одессы Геннадий Труханов информировал, что трижды враг попал в админздание в центре города.

Как известно, в воздушных силах ВСУ официально подтвердили, что россияне уже используют иранские дроны Shahed-136 в Украине.

В оперативном командовании "Юг" информировали, что враг атакует несколькими дронами , чтобы в случае уничтожения одного, задание выполнил другой. В воздушных силах заявляли, что иранские дроны сложная цель. В частности ПВО не всегда может среагировать на дроны, ведь они проходят на небольшой высоте.

Ранее этими дронами российские военные неоднократно атаковали портовую инфраструктуру Очакова Николаевской области, а также город Кривой Рог на Днепропетровщине.