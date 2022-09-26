Так, ніч почалась з вибухів у Запоріжжі. Жителі деяких районів міста чули їх о 00:20. Через кілька годин, о 04:35, у місті знову було гучно.

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Обстріли росіян

Після 00:30 звуки вибухів були у Миколаєві. Вдруге під обстріл місто потрапило під ранок – о 04:50. Така ж ситуація була в області.

Також о 00:30 повідомляли про серію сильних вибухів у Нікополі. Місто також було під обстрілом росіян. У мережі публікували також відео обстрілу.

Крім того, вибухи близько 05:30 чули в окупованому Херсоні.

Офіційних коментарів від влади поки що нема. Ймовірно, вони з'являться пізніше.

Попередні обстріли окупантів

Окупанти за ніч 25 вересня випустили 170 снарядів по Дніпропетровщині. У різних громадах були пошкоджені будинки. У Нікополі також пошкодили електропідстанцію. Без світла залишилися понад 3 200 сімей.

Тієї ж ночі загарбники обстріляли Запоріжжя. У багатьох багатоквартирних та приватних будинках пошкоджено вікна або, взагалі, зруйновано дахи. Пошкодження зазнали декілька закладів освіти та лікарня.

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