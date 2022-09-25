Перші повідомлення про вибухи з'явилися близько 11:47. Відомо, що у Бердянську вибух пролунав у центрі міста.

До теми В окупованому Алчевську "бавовна": кадри, як невдало "покурили"

Подарунок до дня Мелітополя

У неділю 25 вересня тимчасово окупований Мелітополь відзначає День міста. Попри окупацію, яка триває ще від березня, місто не кориться окупантам, про що свідчить партизанських рух.

Вочевидь, вибух, який пролунав у місті, став "подарунком" окупантам та колаборантам до Дня міста Мелітополя.

У Бердянську могли підірвати автомобіль біля мерії

Тим часом місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Бердянську вибухнув автомобіль колаборантів поблизу мерії та штабу окупантів.

Сьогодні там хотіли відкрити "виборчу дільницю" для псевдореферендуму, однак, як то кажуть, фортуна обернулася до окупантів та колаборантів іншим боком. Поки невідомо, чи був хтось в автівці на момент вибуху. Однак ми чекатимемо на хороші новини.

Після вибуху окупанти в паніці перекрили центр міста, а з місця вибуху видніється дим.

Тим часом в Алчевську "цвіте бавовна"

Уночі 25 вересня у тимчасово окупованому Алчевську пролунало 2 вибухи. Уранці, за словами місцевих – ще близько десяти. У місті спалахнула пожежа.

Ймовірно, здетонував боєкомплект окупантів у місті. Однак пропагандисти поспішають брехати про "влучання у профілакторій".

Поки що наслідки "бавовни" у тимчасово окупованому українському місті невідомі. Однак пожежа й досі триває.

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