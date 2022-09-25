Первые сообщения о взрывах появились около 11.47. Известно, что в Бердянске взрыв прогремел в центре города.

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Подарок ко дню Мелитополя

В воскресенье, 25 сентября, временно оккупированный Мелитополь отмечает День города. Несмотря на продолжающуюся еще с марта оккупацию город не повинуется оккупантам, о чем свидетельствует партизанское движение.

Очевидно, раздавшийся в городе взрыв стал "подарком" оккупантам и коллаборантам ко Дню города Мелитополя.

В Бердянске могли взорвать автомобиль у мэрии

Между тем, местные телеграмм-каналы сообщают, что в Бердянске взорвался автомобиль коллаборантов около мэрии и штаба оккупантов.

Сегодня там хотели открыть "избирательный участок" для псевдореферендума, однако, как говорится, фортуна обернулась оккупантами и коллаборантами другой стороной. Пока неизвестно, был ли кто-нибудь в машине на момент взрыва.

После взрыва оккупанты в панике перекрыли центр города, а с места взрыва виднеется дым.

Тем временем в Алчевске "цветет хлопок"

Ночью 25 сентября во временно оккупированном Алчевске прогремели 2 взрыва. Утром, по словам местных, еще около десяти. В городе загорелся пожар.

Вероятно, в городе сдетонировал боекомплект захватчиков. Однако пропагандисты спешат врать о "попадании в профилакторий".

Пока последствия "хлопка" во временно оккупированном украинском городе неизвестны. Однако пожар до сих пор продолжается.

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