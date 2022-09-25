В городе пылает еще с ночи. Из-за детонации над Алчевском поднялся столб дыма. Фото в сети опубликовал активист Сергей Стерненко.

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Взрывы прогремели еще ночью

Хлопок посетил временно оккупированный Алчевск в Луганской области еще ночью. Взрывы были мощными.

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После этого на месте взрыва возник мощный пожар. Местные телеграммы каналы сообщают, что утром хлопок совершил еще один визит в город, после чего прозвучала серия взрывов.

Над городом все еще виднеется дым. Пропагандисты уже начали говорить о якобы "попадании в профилакторий".





В Алчевске что-то пылает / Фото из телеграмма Сергея Стерненко

Предыдущие взрывы в Алчевске

Ночью 20 сентября в Алчевске также прогремел "хлопок". Тогда что-то случилось в Высшей школе бизнеса, которая стала одним из любимых мест оккупантов в городе. Кроме того, там было много военной техники.

Тогда местные писали по меньшей мере о 2 взрывах. Следует отметить, что Алчевск находится под российской оккупацией с 2014 года.

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