У місті палає ще від ночі. Через детонацію над Алчевськом здійнявся стовп диму. Фото в мережі опублікував активіст Сергій Стерненко.

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Вибухи прогриміли ще вночі

Бавовнятко завітало в тимчасово окупований Алчевськ на Луганщині ще вночі. Вибухи були потужними.

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Після цього на місці вибуху виникла потужна пожежа. Місцеві телеграм канали повідомляють, що Бавовнятко вранці здійснило ще один візит у місто, після чого пролунала серія вибухів.

Над містом досі видніється дим. Пропаганди уже почали говорити про нібито "влучання у профілакторій".



В Алчевську щось палає / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Попередні вибухи в Алчевську

Уночі 20 вересня в Алчевську також прогриміла "бавовна". Тоді "щось трапилося" у Вищій школі бізнесу, яка стала одним із улюблених місць окупантів у місті. Крім того, там було чимало військової техніки.

Тоді місцеві писали про щонайменше 2 вибухи. Варто відзначити, що Алчевськ перебуває під російською окупацією з 2014 року.

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