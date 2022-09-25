Як сказав речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, журавко міг загинути на місці.

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Хоча лише нещодавно він знімав ролик, як чудово проголосував "за референдум".

ЗСУ попереджає, що паління у невідведених місцях псевдореферендумів шкодить вашому здоров'ю,

– зазначив Братчук.

Інформацію про загибель колаборанта, попередньо, підтвердив Олешківський міський голова Євген Рищук.

Наслідки вибуху у Херсоні: дивіться відео

Що відомо про зрадника

Колишній депутат Верховної Ради олексій журавко представляв "Партію Регіонів" у 5 та 6 скликаннях парламенту У 2014 році він переїхав до росії, однак у 2022-му повернувся до Херсона. Журавко співпрацював з представниками "адміністрації", призначеної росією.

Ліквідація зрадників України

У зрадників України 16 вересня видалось сумним. Зокрема, тому що у них відійшов так званий "луганський" прокурор, бердянський колаборант з жінкою, а також пролунав вибух в Херсоні. Цю інформацію почали повідомляти самі зрадники. Вибухи у них пролунали в тимчасово окупованих Луганську, Бердянську, Херсоні та Мелітополі.

Водночас радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ліквідація "генпрокурора" окупованої частини Луганщини – це розбірки місцевих кримінальників, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі. Інша версія – зачистка росією свідків воєнних злочинів. Радник Андрія Єрмака додав, що слідство покаже.