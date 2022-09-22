Чоловік займався дискредитацією військовослужбовців ЗСУ та співробітників правоохоронних органів. Він знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на Київщині.

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СБУ затримала блогера

У своїх стрімах чоловік ображав наших оборонців, а також намагався фіксувати їхні обличчя та номерні знаки автомобілів.

Відзняті "сюжети" він викладав на власній інтернет-платформі та розповсюджував через соцмережі.

До речі, цей контент широко використовували кремлівські пропагандисти для підготовки замовних ефірів та фейкових "новин" щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Таке провокативне відео представники спецслужб росії використали для "розгону" дезінформації про громадянську позицію і патріотичні настрої жителів Київщини.

Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за оприлюднення публікацій на підтримку захисників.

У підсумку у зловмисника виявили комп’ютерну техніку і мобільний телефон, з яких він адміністрував свої інтернет-ресурси, поширюючи ворожу пропаганду.

Наразі йому повідомили про підозру за статтею про образу честі і гідності військовослужбовця, погрозу військовослужбовцю. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Що відомо про затриманого блогера

Джерело 24 каналу у правоохоронних органах нам підтвердило, що затриманим блогером виявився засновник ресурсу "DTP.Kiev.uа" Влад Антонов.

СБУ затримала київського блогера / фото Служба безпеки України

Зрадники України: останні новини

У Києві СБУ затримала російського агента. Житель Донеччини хотів потрапити до полку "Азов".

Також спецслужби затримали агентку росії з позивним "007" з Запорізької області. Під виглядом волонтерки вона вела розвідницьку діяльність.

А в Одесі затримали російського агента, який збирав розвіддані, зокрема і стосовно керівництва СБУ. Ним виявився колишній керівник кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю МВС України.

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