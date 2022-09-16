Затриманий чоловік був спецпризначенцем терористичної організації "днр" з 2015 року. При спробі проходження відбору до полку "Азов" СБУ викрила зловмисника і заарештувала.

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Що відомо про затриманого ворожого агента

Виявилося, що мешканець Донеччини до 2018 року воював на Сході нашої держави на стороні противник. Згодом бойовик виїхав до росії, де його завербували російські спецслужби.



Бойовик з "днр" намагався потрапити до полку "Азов" / фото СБУ

До початку повномасштабного вторгнення, чоловіка відправили в Україну для проведення розвідувально-підривної діяльності. Офіс Генпрокурора висунув донеччанину підозру в участі у терористичній організації.



СБУ затримала донеччанина, який співпрацював з ворогом / фото СБУ

Завданням агента було злиття інформації про переміщення українських військ. Також чоловік мав передавати російським спецслужбам місце розташування та кількість техніки ЗСУ.



СБУ оголосила зловмиснику підозру / фото СБУ

Зверніть увагу! За законом, участь у терористичній організації карається позбавленням волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією (або без) майна.

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