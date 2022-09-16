Задержанный мужчина был спецназовцем террористической организации "ДНР" с 2015 года. При попытке прохождения отбора в полк "Азов" СБУ разоблачила злоумышленника и арестовала.
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Что известно о задержанном вражеском агенте
Оказалось, что житель Донбасса до 2018 года воевал на Востоке нашего государства на стороне противник . Впоследствии боевик уехал в Россию, где его завербовали российские спецслужбы .
Боевик из "ДНР" пытался попасть в полк "Азов" / фото СБУ
До начала полномасштабного вторжения мужчина отправили в Украину для проведения разведывательно-подрывной деятельности . Офис Генпрокурора выдвинул дончанину подозрение в участии в террористической организации.
СБУ задержала дончанина, сотрудничавшего с врагом / фото СБУ
Задачей агента было слияние информации о перемещении украинских войск . Также мужчина должен был передавать российским спецслужбам месторасположение и количество техники ВСУ.
СБУ объявила злоумышленнику подозрение / фото СБУ
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Задержание предателей: последние новости
- Судья Северного апелляционного хозяйственного суда подстрекал знакомых в коллаборантство, пренебрежительно говорил об ВСУ и оправдывал оккупантов. СБУ объявила мужчине подозрение в нарушении "Присяги судьи".
- Бывший начальник СБУ Харьковщины Роман Дудин сообщил о подозрении в госизмене. Мужчину могут посадить на 15 лет.
- СБУ задержала 2 украинцев в Николаевской области из-за сотрудничества с врагом. Их задачей было отслеживать HIMARS.
- Еще один российский агент под псевдонимом "007" был задержан в Запорожской области. Под видом волонтерки женщина собирала данные об участниках партизанского движения на юге и докладывала врагу о дислокации ВСУ.
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