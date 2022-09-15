Такая позиция является грубым нарушением присяги судьи. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
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Что известно о судье-изменнике
Предатель одобрял планы россии создать в Запорожской области так называемый "Крымско-Херсонский" оккупационный округ.
СБУ установила, что этот судья:
- Признает правомерными действия россии по вторжению на территорию Украины;
- отрицает факты разрушения оккупантами объектов гражданской и критической инфраструктуры, мародерства, незаконного задержания местных жителей, принудительного их удерживания и применения к ним пыток;
- не скрывает ненависти к Силам обороны Украины и к патриотически настроенным гражданам;
- проявляет нетерпимость к власти и осуждает действия Президента Украины по обороне государства.
В распоряжении СБУ записи телефонных разговоров судьи с членами его семьи, родственниками и близкими друзьями. Они являются документальным подтверждением антиукраинских позиций предателя.
СБУ разоблачила судью / фото Служба безопасности Украины
СБУ посетила судью-предателя / фото Служба безопасности Украины
Судье сообщили о подозрении по следующим статьям:
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии россии против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом;
- подстрекательство к коллаборационной деятельности, в частности к добровольному занятию гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.
Заметим, что из-за отсутствия законодательного урегулирования функционирования Высшего совета правосудия (ВСП) задержать этого злоумышленника невозможно даже после оглашения подозрения. Потому что ВСП – это единственный орган, уполномоченный предоставить разрешение на задержание судей.
Украинский судья оказался предателем / фото Служба безопасности Украины
СБУ сообщила о подозрении судье-изменнику / фото Служба безопасности Украины
В Украине ловят предателей: главные новости
- СБУ задержала еще одного корректировщика в Николаеве. Предателем оказался пенсионер.
- По материалам СБУ, к 15 годам лишения свободы приговорили украинца, участвовавшего в боевых действиях против подразделений АТО. После начала полномасштабного вторжения он воевал против ВСУ и охранял для оккупантов захваченные мосты на Запорожье.
- Правоохранители разоблачили агентурную группу, организатором которой была женщина из временно оккупированного Мелитополя. Агенты врага корректировали ракетные удары по Запорожью.
- СБУ задержала жителя Сумщины, который сотрудничал с фсб россии. В первые дни войны он "провел" в Киевскую область оккупантов, а вместе с ними 128 единиц техники врага.
- В Херсонской области разоблачили российского агента. Он получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвать часть боекомплекта.
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