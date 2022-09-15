Такая позиция является грубым нарушением присяги судьи. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что известно о судье-изменнике

Предатель одобрял планы россии создать в Запорожской области так называемый "Крымско-Херсонский" оккупационный округ.

СБУ установила, что этот судья:

Признает правомерными действия россии по вторжению на территорию Украины;

отрицает факты разрушения оккупантами объектов гражданской и критической инфраструктуры, мародерства, незаконного задержания местных жителей, принудительного их удерживания и применения к ним пыток;

не скрывает ненависти к Силам обороны Украины и к патриотически настроенным гражданам;

проявляет нетерпимость к власти и осуждает действия Президента Украины по обороне государства.

В распоряжении СБУ записи телефонных разговоров судьи с членами его семьи, родственниками и близкими друзьями. Они являются документальным подтверждением антиукраинских позиций предателя.



СБУ разоблачила судью / фото Служба безопасности Украины



СБУ посетила судью-предателя / фото Служба безопасности Украины

Судье сообщили о подозрении по следующим статьям:

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии россии против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом;

подстрекательство к коллаборационной деятельности, в частности к добровольному занятию гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.

Заметим, что из-за отсутствия законодательного урегулирования функционирования Высшего совета правосудия (ВСП) задержать этого злоумышленника невозможно даже после оглашения подозрения. Потому что ВСП – это единственный орган, уполномоченный предоставить разрешение на задержание судей.



Украинский судья оказался предателем / фото Служба безопасности Украины



СБУ сообщила о подозрении судье-изменнику / фото Служба безопасности Украины

В Украине ловят предателей: главные новости

СБУ задержала еще одного корректировщика в Николаеве. Предателем оказался пенсионер.

По материалам СБУ, к 15 годам лишения свободы приговорили украинца, участвовавшего в боевых действиях против подразделений АТО. После начала полномасштабного вторжения он воевал против ВСУ и охранял для оккупантов захваченные мосты на Запорожье.

Правоохранители разоблачили агентурную группу, организатором которой была женщина из временно оккупированного Мелитополя. Агенты врага корректировали ракетные удары по Запорожью.

СБУ задержала жителя Сумщины, который сотрудничал с фсб россии. В первые дни войны он "провел" в Киевскую область оккупантов, а вместе с ними 128 единиц техники врага.

В Херсонской области разоблачили российского агента. Он получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвать часть боекомплекта.

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