Така позиція є грубим порушенням "Присяги судді". Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Що відомо про суддю-зрадника

Зрадник схвалював плани росії створити в Запорізькій області так званий "Кримсько-Херсонський" окупаційний округ.

СБУ встановила, що цей суддя:

Визнає правомірними дії росії щодо вторгнення на територію України;

заперечує факти руйнування окупантами об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, мародерства, незаконного затримання місцевих мешканців, примусового їх утримання та застосування до них тортур;

не приховує ненависті до Сил оборони України та до патріотично налаштованих громадян;

проявляє нетерпимість до української влади та засуджує дії Президента України з оборони держави.

У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов судді з членами його сім’ї, родичами та близькими друзями. Вони є документальним підтвердженням антиукраїнських позицій зрадника.



СБУ викрила суддю / фото Служба безпеки України



СБУ завітала до судді-зрадника / фото Служба безпеки України

Наразі судді повідомили про підозру за такими статтями:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою;

підбурювання до колабораційної діяльності, зокрема до добровільного зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Зауважимо, що через відсутність законодавчого врегулювання функціонування Вищої ради правосуддя (ВРП) затримати цього зловмисника неможливо навіть після оголошення підозри. Тому що ВРП – це єдиний орган, уповноважений надати дозвіл на затримання суддів.



Український суддя виявився зрадником / фото Служба безпеки України



СБУ повідомила про підозру судді-зраднику / фото Служба безпеки України

В Україні ловлять зрадників: головні новини

СБУ затримала ще одного коригувальника у Миколаєві. Зрадником виявився пенсіонер.

За матеріалами СБУ, до 15 років позбавлення волі засудили українця, який брав участь у бойових діях проти підрозділів АТО. Після початку повномасштабного вторгнення він воював проти ЗСУ та охороняв для окупантів захоплені мости на Запоріжжі.

Правоохоронці викрили агентурну групу, організатором якої була жінка з тимчасово окупованого Мелітополя. Агенти ворога коригували ракетні удари по Запоріжжю.

СБУ затримала жителя Сумщини, який співпрацював із фсб росії. У перші дні війни він "провів" до Київської області окупантів, а разом з ними 128 одиниць техніки ворога.

На Херсонщині викрили російського агента. Він отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвати частину боєкомплекту.

Варто переглянути – Російський агент коригував удари по Запоріжжю: дивіться відео