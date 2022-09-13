Черговий ворожих агентів затримала Служба безпеки України на Миколаївщині. Їхнім завданням було відстежувати HIMARS.

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Що агенти передавали окупантам

За даними СБУ, один із затриманих збирав і передавав росіянам інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він "полював" на установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Вони є пріоритетною ціллю для ворога.

СБУ задокументувала, що цей агент передавав окупантам координати об'єктів критичної інфраструктури та корегував удари по Варварівському мосту в Миколаєві.

Ще один затриманий – також мешканець Миколаєва. Він відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських телеграм-чатів. Він поширював матеріали, у яких виправдовується чи заперечується збройна агресія росії проти України.

Коригувальнику повідомили про підозру, а іншому фігуранту підозру готують.

СБУ затримує поплічників ворога

Правоохоронці затримали посібників окупантів не вперше. Раніше вже затримували трьох російських агентів, які здавали місця дислокації українських військових окупантам. Зловмисників викрили у Донецькій і Кіровоградській областях.

Також в Одесі затримали російського агента, який професіонально володів методами конспірації. Ним виявився колишній керівник кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю МВС України.

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