Колаборант бомжує на вокзалі

У мережі з'явились фото колаборанта, який за три дні до звільнення Вовчанська отримав від загарбників російський паспорт.

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Микола отримав російський паспорт і на прохання пропагандистів закликав всіх жителів робити те саме – піти на співпрацю з окупантами.

Зараз колаборант живе в Бєлгороді на вокзалі, тобто став бомжем – цілком передбачуване і логічне "покращення".

Хотів у росію – потрапив. Колаборант з Харківщини тепер бомжує на вокзалі у Бєлгороді,

– написав активіст Сергій Стерненко.

Ось, як зрадник радісно отримував паспорт країни-окупантки.

Довідка. За три дні до звільнення Вовчанська росіяни роздавали місцевим мешканцям свої паспорти. "Урочисту" церемонію пропагандисти звісно що зняли та розтиражували у своїх пабліках. Саме на цьому відео і "засвітився" чоловік. Його, начебто, звуть Микола.

Чи залишилась його радість наразі – не уточнюють. Та на фото ми цієї радості не спостерігаємо. Кудись зникла та "жаліслива надія" в очах.

Росія завжди не стримує обіцянок, лише дурень вірить казкам пропагандистів.

Росіяни кинули колаборантів

До слова, розвідка повідомляла 24 каналу, що під час панічної втечі військових формувань із Харківщини російські спецслужбісти "забули" майже всіх колаборантів. Куратори окупованого регіону просто наказали не пропускати на територію росії, але пообіцяли, що "росія про них не забуде".

Звільнення Харківщини: коротко

Офіційно у Генштабі ЗСУ ще не повідомляли про звільнення Вовчанська. Втім, у Держприкордонслужбі повідомили, що місто повернулось додому.

Вовчанськ розташований біля кордону з росією. Саме завдяки окупації Вовчанська окупанти тримали контроль над залізницею та автомобільними шляхами в регіоні, проте зараз українські військові зачищають місто від російських вояк.

На Харківщині ЗСУ деокупували від загарбницьких військ росії 3 800 квадратних кілометрів. Кількість деокупованих міст і сіл сягнула 300.

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що реальна кількість звільнених населених пунктів удвічі більше. ЗСУ зачистили та звільнили весь північний схід Харківщини.

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