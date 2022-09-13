Вовчанськ розташований біля кордону з росією. Завдяки ньому окупанти тримали контроль над залізницею та автомобільними шляхами в регіоні, проте зараз українські військові зачищають місто від російського непотребу, повідомляє 24 канал.

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Вовчанськ – вдома

10 вересня у соцмережах з'явилися перші повідомлення про те, що російські окупанти залишають Вовчанськ. Генштаб ЗСУ ще не підтвердив деокупацію міста, проте за останні дні з'явилось безліч відео, як українські захисники знімають російські триколори з будівель та підіймають українські прапори.

Нині, 13 вересня, Держприкордонслужба показала, як прикордонники прибрали "залишки непотребу". У відомстві також зауважили, що Вовчанськ – вдома.

Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки непотребу,

– йдеться в повідомленні.

Прикордонники знімають російські триколори у Вовчанську: дивіться відео

Україна звільнила вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів своїх територій

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів своїх територій.

Також відомо, що підрозділи Національної гвардії, Збройних Сил і Територіальної оборони вже зайшли у місто Святогірськ у Донецькій області.

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