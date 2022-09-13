Волчанск расположен у границы с россией. Благодаря нему оккупанты держали контроль над железной дорогой и автомобильными путями в регионе, однако сейчас украинские военные зачищают город от российского хлама, сообщает 24 канал.

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Волчанск – дома

10 сентября в соцсетях появились первые сообщения о том, что российские оккупанты покидают Волчанск. Генштаб ВСУ еще не подтвердил деоккупацию города, однако за последние дни появилось множество видео, как украинские защитники снимают российские триколоры со зданий и поднимают украинские флаги.

Сейчас, 13 сентября, Госпогранслужба показала, как пограничники убрали "остатки хлама". В ведомстве также отметили, что Волчанск – дома.

Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама,

– говорится в сообщении.

Пограничники снимают российские триколоры в Волчанске: смотрите видео

Украина освободила уже почти 6 тысяч квадратных километров своих территорий

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили уже почти 6 тысяч квадратных километров своих территорий.

Также известно, что подразделения Национальной гвардии, Вооруженных Сил и Территориальной обороны уже вошли в Святогорск в Донецкой области.

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