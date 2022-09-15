У прифронтових зонах сходу України СБУ продовжує знаходити державних зрадників. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Списки зрадників уже в руках СБУ

Лише за останні кілька днів було виявлено 16 місцевих, що співпрацювали з ворогом. 11 з них заарештували.

Загалом співробітники СБУ перевірили вже майже 7 тисяч осіб на Харківщині. Вдалося отримати повні списки з даними представників колишньої окупаційної адміністрації, а також тих, хто співпрацював з ними.

Також СБУ знайшли реєстри "податкової служби" окупантів. Тепер відомі всі комерційні структури, що фінансували ворожу армію через "податки" до російського бюджету.

Зауважимо, у березні 2022 року Кримінальний кодекс України доповнили статтею "Колабораціонізм". Співпраця з ворогом тепер карається позбавленням волі на 15 років чи довічним ув'язненням.

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Невтішна доля любителів "русского міра"

Колаборант Микола з Харківщини отримав російський паспорт і тепер живе на вокзалі у Бєлгороді. За три дні до звільнення Вовчанська чоловік вмовляв місцевих перейти на сторону загарбника.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині змусив колаборантів поспіхом тікати у росію. Проте, як виявилося, російські спецслужби кинули своїх нових "друзів" та наказали не пропускати їх через кордон.

До слова, колаборанти відчувають, що пахне смаженим і намагаються відбілити свою репутацію. Зрадники телефонують у СБУ і кажуть, що більше не хочуть співпрацювати з росіянами.

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