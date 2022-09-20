З початком повномасштабного вторгнення СБУ викриває державних зрадників. Колаборанти допомагають окупантам проводити підривну діяльність в Україні.

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Російський агент намагався зірвати опалювальний сезон на Півдні

Чоловік з Миколаївщини координував ракетні удари ворога. Зрадник розповідав росіянам про критичну інфраструктуру міста. Він передавав геолокацію підприємств теплопостачання у прифронтових районах. Знищення цих об'єктів могло б зірвати опалювальний сезон на півдні України.

Російський агент робив фото та відео критичних об'єктів з геовідмітками. Далі він розписував усе, що йому відомо і відправляв ці матеріали своєму "куратору".

Чоловіку пообіцяли надіслати грошову винагороду

Також загарбники казали, що чоловік має "гарантії безпеки" від репресій, якщо їм вдасться захопити місто. СБУ висунула українцю звинувачення у державній зраді. Розслідування триває.

Одесит переховував боєприпаси й інформував ворога про пересування ЗСУ

З травня цього року один з місцевих жителів Одеси погодився співпрацювати з ворогом. У ході розслідування виявилося, що чоловік вишукував місця дислокації українських захисників і через месенджер передавав інформацію росіянам.

Під час обшуку у зрадника правоохоронці знайшли різноманітні боєприпаси. Що він збирався із ними робити наразі невідомо. За цей злочин чоловіка чекає довічне ув'язнення.

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СБУ щодня затримує десятки зрадників

Нещодавно ще один одесит "попався" на співпраці з ворогом. Чоловік готував для росіян списки "цілей" серед українських держпосадовців.

У Херсоні, Бердянську і Луганську знайшли вбитими декількох колаборантів. Через це у зрадників почалася масова істерія. Вони почали телефонувати до СБУ і просити про помилування.

Інший метод обрали колаборанти з Донбасу. Вони активно намагаються підкупити російських "кураторів" та посадовців, щоб ті забрали їх із собою у росію.

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