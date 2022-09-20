С началом полномасштабного вторжения СБУ разоблачает государственных изменников. Коллаборанты помогают оккупантам проводить подрывную деятельность в Украине.

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Российский агент пытался сорвать отопительный сезон на Юге

Мужчина с Николаевщины координировал ракетные удары врага. Предатель рассказывал россиянам о критической инфраструктуре города. Он передавал геолокацию предприятий теплоснабжения в прифронтовых районах. Уничтожение этих объектов могло бы сорвать отопительный сезон на юге Украины.

Российский агент делал фото и видео критических объектов с геоотметками. Далее он расписывал все, что ему известно, и отправлял эти материалы своему куратору.

Мужчине пообещали послать денежное вознаграждение

Также захватчики говорили, что у мужчины есть "гарантии безопасности" от репрессий, если им удастся захватить город. СБУ предъявила украинцу обвинения в государственной измене. Расследование продолжается.

Одессит прятал боеприпасы и информировал врага о передвижении ВСУ

С мая этого года один из местных жителей Одессы согласился сотрудничать с врагом. В ходе расследования оказалось, что мужчина выискивал места дислокации украинских защитников и через мессенджер передавал информацию россиянам.

Во время обыска у предателя правоохранители обнаружили разнообразные боеприпасы. Что он собирался делать с ними пока неизвестно. За это преступление мужчину ждет пожизненное заключение.

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СБУ ежедневно задерживает десятки предателей

Недавно еще один одессит "попался" на сотрудничестве с врагом. Мужчина готовил для россиян списки "целей" среди украинских госчиновников.

В Херсоне, Бердянске и Луганске нашли убитыми несколько коллаборантов. Поэтому у предателей началась массовая истерия. Они начали звонить по телефону в СБУ и просить о помиловании.

Другой метод избрали коллаборанты из Донбасса. Они активно пытаются подкупить российских кураторов и чиновников, чтобы те забрали их с собой в россию.

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