Предатель предоставлял российской разведке секретную информацию

Прокуроры доказали, что украинца завербовали еще в 2007 году работники фсб россии. До февраля 2022 предатель тайно работал на врага.

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Сотрудник правительства помогал российской разведке осуществлять подрывную деятельность против Украины. На своей должности он имел доступ к информации, поступающей от центральных органов власти в Кабмин. Эти данные чиновник за деньги лично передавал российским фсбшникам.

Шевченковский районный суд Киева признал экс-служащего виновным в государственной измене. Кроме тюремного срока, у предателя конфисковали все принадлежащее ему имущество.

Продал Родину за 27 тысяч долларов: что известно об экс-чиновнике

О разоблачении предателя Служба безопасности Украины сообщила в июне. Правоохранители рассказали, что провели целую спецоперацию по разоблачению вражеских агентов. Тогда выяснилось, что предатель был и в Торгово-промышленной палате.

В СБУ отметили, что заведующего отделом Секретариата Кабмина агента "Киреева" завербовали, когда он ездил в Россию. Оттуда он вернулся уже с оперативным псевдонимом, мобильным телефоном, чтобы передавать информацию, и задачами.

российские кураторы платили за информацию от 2 до 15 тысяч долларов в зависимости от уровня секретности и важности собранных данных. После разоблачения СБУ фигуранты признались в содеянном,

– рассказали в спецслужбе.

За весь период своей жалкой деятельности предатель "заработал" 27 тысяч долларов.

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