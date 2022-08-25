Разоблачить всех участников преступной группы удалось постепенно – сначала, еще в марте СБУ провела спецоперацию по разоблачению первого участника, впоследствии установила всех причастных. Ими оказались жители столицы в возрасте 35 – 45 лет.

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Как действовали предатели

За несколько месяцев до вторжения агентура активизировалась на информационном поле. Они начали разгонять в соцсетях пророссийские видеоматериалы и публикации.

Накануне 24 февраля женщина получила указание собрать разведданные об объектах и обороне Киева, а именно:

дислокацию и перемещение военнослужащих и техники ВСУ;

состояние защищенности военных объектов,

а также гражданские инфраструктурные объекты энергетики, транспорта, финансов, связи, здравоохранения и т.п.



СБУ обнаружила предателей, сотрудничавших с агентами Кремля / Скриншот СБУ



Киевляне добровольно следовали указаниям россиян / Скриншот СБУ



Предатели сознательно "сдавали" позиции ВСУ / Скриншот СБУ



Предателям объявили подозрение в госизмене / Скриншот СБУ

В настоящее время организатору и одному из членов группы сообщено о подозрении относительно еще одного агента обвинительный акт уже направлен в суд.

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