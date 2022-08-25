Викрити усіх учасників злочинної групи вдалось поступово – спершу, ще у березні СБУ провела спецоперацію із викриття першого учасника, згодом встановила всіх причетних. Ними виявились мешканці столиці віком 35 – 45 років.

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Як діяли зрадники

За декілька місяців до вторгнення агентура активізувалась на інформаційному полі. Вони почали розганяти у соцмережах проросійські відеоматеріали та публікації.

Напередодні 24 лютого жінка отримала вказівку зібрати розвіддані про об’єкти та оборону Києва, а саме:

дислокацію та переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ;

стан захищеності військових об'єктів,

а також цивільні інфраструктурні об'єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв'язку, охорони здоров'я тощо.



СБУ виявила зрадників, які співпрацювали з агентами Кремля / Скриншот СБУ



Кияни добровільно виконували вказівки росіян / Скриншот СБУ



Зрадники свідомо "здавали" позиції ЗСУ / Скриншот СБУ



Зрадникам оголосили підозру у держзраді / Скриншот СБУ

Наразі організаторці та одному з членів групи повідомлено про підозру стосовно ще одного агента обвинувальний акт вже скеровано до суду.

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