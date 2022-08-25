Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. У Вишгородському районі зафіксували 2 ворожі "прильоти".

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Наслідки ворожого обстрілу

На щастя, жертв та постраждалих унаслідок ракетного удару немає. Також немає пожежі та руйнувань.

Станом на ранок триває обстеження території, по якій росіяни завдали ракетного удару.

Олексій Кулеба пояснив, що вибухи, які чули мешканці інших районів – це звуки роботи ППО. Голова ОВА закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й перебувати в укритті у випадку оголошення сирен.

Неспокійна ніч в Україні

Близько 2:16 у Кривому Розі пролунали вибухи. Голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив про обстріл з реактивної системи залпового вогню "Торнадо". Окупанти накрили Металургійний район касетними боєприпасами.

Згодом вибухи пролунали й на Київщині. Атаці передували повідомлення білоруських партизанів про запуск ракет з території Гомельської області, тому, ймовірно, саме ці ракети влучили по Вишгородському районі.

Близько 3:25 вибухи пролунали й у Миколаєві. Згодом повідомлення про атаку почали надходити і з Харкова.

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