Зауважте, що окупанти, попри прогнози, не обстрілювали Київ 24 серпня, повідомляє 24 канал. За словами позаштатного радника Офісу Президента Олексія Арестовича, росіяни буцімто дещо вичерпали свої запаси ракет та не зацікавленні в ескалації, а головне, чого вони хочуть – це перемир'я.
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Уночі після Дня Незалежності росіяни продовжували обстріли
Близько 3:00 25 серпня в багатьох східних та центральних областях України через чергову загрозу ворожого обстрілу оголосили повітряну тривогу. Невдовзі в низці міст почали повідомляти про вибухи:
- Спершу вони пролунали на Київщині. Місцеві жителі зауважили, що вибухи були численними. Окрім цього вони чули звуки польотів винищувачів. Найімовірніше, ракети запускали з території білорусі, а саме – з Гомельського району.
- Згодом вибухи пролунали у Миколаєві. Про них почали повідомляти о 3:25.
- Вже через приблизно пів години вибухи почули в Харкові.
- Також росіяни обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" Кривий Ріг. Цю інформацію вже підтвердив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
Зауважте, що офіційних підтверджень ворожих "прильотів" у Харкові та Миколаєві поки немає. Станом на 5:15 повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Луганщини та Нікопольської громади Дніпропетровщини.
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Які населені пункти окупанти обстріляли в День Незалежності
За інформацією "Оперативний ЗСУ", після численних повідомлень про повітряну тривогу 24 серпня Україною поширилася хвиля фейкових повідомлень про вибухи в Білій Церкві, Рівному, Харкові та Житомирській області.
Окрім цього, в День Незалежності були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у Вінниці, Рівному, Львові, Хмельницькому та Києві. Своєю чергою, офіційно підтверджені ворожі обстріли трапилися у:
- Миргороді, Полтавська область;
- Харкові, Малій Данилівці, Дергачах, Харківська область;
- Нікопольському, Синельниківському, Криворізькому, Дніпровському районах Дніпропетровської області;
- Шепетівському районі Хмельницької області;
- Миколаєві, Баштанській, Березнегуватській, Новобузькій громадах Миколаївської області;
- Запоріжжя, Запорізька область;
- Есманській, Зноб-Новгородській, Білопільській громадах Сумської області;
- Чернігівському районі Чернігівської області;
- на лінії розмежування Донецької області.
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