Зауважте, що окупанти, попри прогнози, не обстрілювали Київ 24 серпня, повідомляє 24 канал. За словами позаштатного радника Офісу Президента Олексія Арестовича, росіяни буцімто дещо вичерпали свої запаси ракет та не зацікавленні в ескалації, а головне, чого вони хочуть – це перемир'я.

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Уночі після Дня Незалежності росіяни продовжували обстріли

Близько 3:00 25 серпня в багатьох східних та центральних областях України через чергову загрозу ворожого обстрілу оголосили повітряну тривогу. Невдовзі в низці міст почали повідомляти про вибухи:

Спершу вони пролунали на Київщині . Місцеві жителі зауважили, що вибухи були численними. Окрім цього вони чули звуки польотів винищувачів. Найімовірніше, ракети запускали з території білорусі, а саме – з Гомельського району.

. Місцеві жителі зауважили, що вибухи були численними. Окрім цього вони чули звуки польотів винищувачів. Найімовірніше, ракети запускали з території білорусі, а саме – з Гомельського району. Згодом вибухи пролунали у Миколаєві . Про них почали повідомляти о 3:25.

. Про них почали повідомляти о 3:25. Вже через приблизно пів години вибухи почули в Харкові .

. Також росіяни обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" Кривий Ріг. Цю інформацію вже підтвердив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Зауважте, що офіційних підтверджень ворожих "прильотів" у Харкові та Миколаєві поки немає. Станом на 5:15 повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Луганщини та Нікопольської громади Дніпропетровщини.

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Які населені пункти окупанти обстріляли в День Незалежності

За інформацією "Оперативний ЗСУ", після численних повідомлень про повітряну тривогу 24 серпня Україною поширилася хвиля фейкових повідомлень про вибухи в Білій Церкві, Рівному, Харкові та Житомирській області.

Окрім цього, в День Незалежності були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у Вінниці, Рівному, Львові, Хмельницькому та Києві. Своєю чергою, офіційно підтверджені ворожі обстріли трапилися у:

Миргороді, Полтавська область;

Харкові, Малій Данилівці, Дергачах, Харківська область;

Нікопольському, Синельниківському, Криворізькому, Дніпровському районах Дніпропетровської області;

Шепетівському районі Хмельницької області;

Миколаєві, Баштанській, Березнегуватській, Новобузькій громадах Миколаївської області;

Запоріжжя, Запорізька область;

Есманській, Зноб-Новгородській, Білопільській громадах Сумської області;

Чернігівському районі Чернігівської області;

на лінії розмежування Донецької області.

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