Інформацію про вибухи на Дніпропетровщині повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул орієнтовно о 04:40 25 серпня. Перед цим вибухи пролунали у Вишгородському районі Київщини.

Зауважте Мешканці Кривого Рогу і Дніпра чули вибухи: у регіоні – тривога

У Кривому розі влада зафіксувала влучання ворога

Кривий Ріг. Кілька "приходів" із реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" (операційна дальність до 120 кілометрів) в Металургійному районі касетними боєкомплектами,

– повідомив Вілкул.

Посадовець додав, що наслідки уточнюються. На місці вже працюють всі служби.

"Дуже уважно дивимося під ноги – можуть бути боєприпаси, що не розірвалися. За виявлення – відразу телефонуємо 101 і 102", – закликав голова військової адміністрації Кривого Рогу.

Варто пригадати, що вибухи у Кривому Розі люди почули орієнтовно о 02:16 25 серпня. Після годинної перерви о 03:58 25 серпня на Дніпропетровщині знову увімкнули сирени.

Вибухи пролунали на Київщині

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що влада має інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району.

Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють,

– уточнив Кулеба.

"Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких", – закликав посадовець.

Коротко про атаку росіян в Україні 24 серпня

росія ще в ніч проти 24 серпня почала атакувати Україну. У перші хвилини Дня Незалежності вибухи пролунали в Запоріжжі, згодом – у Дніпрі.

Вранці місцева влада повідомила, що внаслідок атаки по Запоріжжю ворог пошкодив 6 багатоповерхівок.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що, на щастя, загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу немає. Тільки у будинках повилітали шибки та зруйновані віконні рами. На місцях вже активно працювали комунальники.

Протягом 24 серпня ворог вдарив по Миколаївщині. Там згоріли кілька будинків та 9 потерпілих, серед яких – діти.

У цей же день вороги атакували Миргород, селище Мала Данилівка на Харківщині, а також двічі вдарили по селищу міського типу Чаплине на Дніпропетровщині. Внаслідок останньої атаки влучили в залізничну станцію – загорілися 4 вагони.

Увечері 24 серпня Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки по станції кількість жертв зросла з 15 до 22. Попередньо було 50 поранених. Проте кількість постраждалих ще може зрости, оскільки рятувальні роботи тривають.

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