Відповіду інформацію поширили орієнтовно о 02:16 25 серпня. Повітряна тривога на Дніпропетровщині триває з 02:08 25 серпня.

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У двох українських містах знову вибухи

Про вибухи в Кривому Розі повідомили в телеграм-каналі "Скринька Пандори".

Щодо Дніпра, то там вибухи було чутно буквально за чотири хвилини після оголошення сигналу повітряної тривоги.

У передмісті Дніпра було чути вибух,

– мовиться у повідомленні "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ".

Станом на 02:36 25 серпня місцева влада деталей атак по регіону не повідомляла.

Коротко про обстріл Дніпропетровщини на День Незалежності

Орієнтовно о 15 годині 24 серпня російська ракета знищила приватний житловий будинок в селищі міського типу Чаплино, що в Синельниківському районі на Дніпоропетровщині.

У той час в будинку були люди. Двох дітей та жінку евакуювали живими.

Згодом рятувальники під завалами будинку знийшли третю дитину. 11 річний хлопчик загинув на місці.

Ввечері російські окупанти знову вдарили по Чаплиному. Цього разу влучили в залізничну станцію. На місці спалахнули 4 вагони.

На жаль, ввечері 24 серпня кількість загиблих зросла з 15 до 22. Попередньо Володимир Зеленський також повідомляв про 50 поранених. Проте кількість постраждалих може збільшуватись, адже пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть.

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