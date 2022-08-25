Відповіду інформацію поширили орієнтовно о 02:16 25 серпня. Повітряна тривога на Дніпропетровщині триває з 02:08 25 серпня.
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У двох українських містах знову вибухи
Про вибухи в Кривому Розі повідомили в телеграм-каналі "Скринька Пандори".
Щодо Дніпра, то там вибухи було чутно буквально за чотири хвилини після оголошення сигналу повітряної тривоги.
У передмісті Дніпра було чути вибух,
– мовиться у повідомленні "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ".
Станом на 02:36 25 серпня місцева влада деталей атак по регіону не повідомляла.
Коротко про обстріл Дніпропетровщини на День Незалежності
- Орієнтовно о 15 годині 24 серпня російська ракета знищила приватний житловий будинок в селищі міського типу Чаплино, що в Синельниківському районі на Дніпоропетровщині.
- У той час в будинку були люди. Двох дітей та жінку евакуювали живими.
- Згодом рятувальники під завалами будинку знийшли третю дитину. 11 річний хлопчик загинув на місці.
- Ввечері російські окупанти знову вдарили по Чаплиному. Цього разу влучили в залізничну станцію. На місці спалахнули 4 вагони.
- На жаль, ввечері 24 серпня кількість загиблих зросла з 15 до 22. Попередньо Володимир Зеленський також повідомляв про 50 поранених. Проте кількість постраждалих може збільшуватись, адже пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть.
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