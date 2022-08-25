Информацию о взрывах в Днепропетровской области сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул ориентировочно в 04:40 25 августа. Перед этим взрывы прогремели в Вышгородском районе Киевщины.

Заметьте Жители Кривого Рога и Днепра слышали взрывы: в регионе – тревога

В Кривом Роге власти зафиксировали попадание врага

Кривой Рог. Несколько "приходов" из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" (операционная дальность до 120 километров) в Металлургическом районе кассетными боекомплектами,

– сообщил Вилкул.

Чиновник добавил, что последствия уточняются. Н а месте уже работают все службы.

"Очень внимательно смотрим под ноги – могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. При обнаружении – сразу звоним 101 и 102", – призвал глава военной администрации Кривого Рога.

Следует вспомнить, что взрывы в Кривом Роге люди услышали ориентировочно в 02:16 25 августа. После часового перерыва в 03:58 25 августа в Днепропетровской области снова включили сирены.

Взрывы раздались в Киевской области

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил , что у власти есть информация о нескольких звуках взрывов в одной из общин Вышгородского района.

Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают,

– уточнил Кулеба.

"Не пренебрегайте сигналом тревоги – сразу переходите в укрытие. Берегите себя и своих близких", – призвал чиновник.

Кратко об атаке россиян в Украине 24 августа

Россия еще в ночь на 24 августа начала атаковать Украину. В первые минуты Дня Независимости взрывы прогремели в Запорожье, впоследствии – в Днепре.

Утром местные власти сообщили, что в результате атаки по Запорожью враг повредил 6 многоэтажек .

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что, к счастью, погибших и пострадавших в результате обстрелов нет. Только в домах вылетели стекла и разрушены оконные рамы. На местах уже активно работали коммунальщики.

В течение 24 августа враг ударил по Николаевщине. Там сгорело несколько домов и 9 пострадавших, среди которых – дети.

В этот же день враги атаковали Миргород, поселок Малая Даниловка на Харьковщине, а также дважды ударили по поселку городского типа Чаплино на Днепропетровщине. В результате последней атаки попали в железнодорожную станцию ​​– загорелись 4 вагона.

Вечером 24 августа Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки по станции количество жертв возросло с 15 до 22. Предварительно было 50 раненых. Однако количество пострадавших еще может возрасти, поскольку спасательные работы продолжаются.