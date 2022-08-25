Однією з причин є те, що в столиці розміщена досить потужна система ППО. Про це розповів позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал.

Зауважте Країна сильних духом: 24 фото з війни, що доводять незламність українців

Арестович сказав, чому росіяни не атакували Київ

За словами радника ОП, удари по українських містах 24 серпня були трохи більшими, ніж зазвичай. Водночас вони були меншими від тих, які всі собі вже уявили.

"Якщо пригадати, ми казали, що навряд чи будуть удари по Києву", – додав Арестович.

За його словами, росія не атакувала столицю, адже там є багато іноземців, а вбити американського чи німецького дипломата – це не те, що треба окупантам.

Другий момент – тут справді дуже сильна ППО. Не тому, що Київ – це столиця і треба її прикрити, а тому, що це найбільший військово-транспортний вузол і тут теж треба прикривати військові об'єкти,

– зауважив радник ОП.

Окрім того, за словами Арестовича, загарбники не мають так багато ракет, щоб атакувати.

"Випустити ще вісім крилатих ракет, щоб їх гарантовано збили – ну, це таке собі", – зазначив радник ОП.

Він додав, що третьою причиною є те, що росія насправді шукає переговорів та примирення. Тож будь-який удар по Києву або в іншому місці зі значними цивільними жертвами – це відсування переговорів.

"Крім того, сьогодні – засідання Ради Безпеки ООН, на якому президент зараз виступає, і якщо був би удар, то зрозуміло, який порядок денний вони б створили", – додав Арестович.

Радник ОП підсумував, що окупанти вичерпали свої можливості та не зацікавленні в ескалації, а головне, чого вони хочуть – це перемир'я.

Зверніть увагу! Хоч загарбники й не атакували Київ 24 серпня, вони двічі вдарили по Чаплиному. Внаслідок обстрілу загинули 22 людини, серед яких 5 – згоріли живцем. Ще 22 цивільних зазнали поранень.

Варто подивитися – окупанти вгатили по Миргороду на День Незалежності: відео