Таку думку озвучив голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.

Важливо Загроза нападу на Київ з Білорусі існуватиме завжди, – в ОВА згадали приклад Ізраїлю

За його словами, наразі ППО у такому стані, який дозволяє виконувати завдання оборони столиці.

З кожним днем ця система поповнюється та зміцнюється… Як результат, ворог розуміє, що над Києвом краще не літати, бо знає, що тут на нього чекають сюрпризи. Крім того, частину ракет дальньої дії також збивають наші комплекси,

– наголосив голова Київської ОВА.

Зауважимо, що раніше командувач угрупування сил та засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк розповів, що навколо столиці створили ефективну систему ППО. Однак ймовірність прориву зони ППО у разі масованого ракетного удару все ж таки існує. Саме тому не слід нехтувати сигналами повітряної безпеки.

Обстріл багатоповерхівки Києва: головне

Уранці 26 червня російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Києві. Снаряд зруйнував два верхні поверхи, де розташовувалась квартира подружжя Олексія Нікітіна та Катерини Волкової.

Чоловік загинув, його 7-річку доньку Євгенію рятувальники витягли з-під завалів. Дружину загиблого, яка є громадянкою Росії, згодом також дістали з-під бетонної плити. Катерина та Євгенія станом на кінець червня перебували у лікарні.

Росіяни активно поширюють фейк про те, що цього ракетного удару не було. Пропагандисти розповідають, що в українських новинах показують багатоповерхівку, зруйновану у квітні. Заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив, що під удар потрапив не той самий будинок, а сусідній. Однак це один і той самий житловий квартал.