Спростував цинічні вигадки росіян заступник міського голови Києва Микола Поворозник. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

Важливо Удар по Києву – навмисна ескалація з боку Росії та сигнал до G7, – співголова Європейської ради

Ракети влучили в сусідній житловий будинок

Посадовець зазначив, що удар був близько до багатоповерхівки в Шевченківському районі, яку атакували у квітні. Проте це не та ж будівля, оскільки минулого разу вдарили по 25-поверховому житловому будинку.

Це не той самий будинок, а поруч. Але це один і той же самий житловий квартал,

– пояснив Поворозник.

Також він прокоментував звуки схожі на вибухи під час тривоги, яка була вже через кілька годин після влучання ракет. Тоді жителі Києва чули лише роботу протиповітряної оборони.

Росіяни поширюють фейки про обстріл Києва 26 червня

Кремлівська пропаганда одразу почала цинічно брехати про цю подію. Медійні посіпаки путінського режиму заперечують, що їхня армія влучила в 9-поверхівку, де жили люди. Мовляв, били по військовому об'єкту, а показний будинок "взагалі був закинутий".

Вони якраз і поширюють інформацію, що це той дім, який був атакований раніше. Тобто переконують, що рятувальники прийшли на місце події та почали "розігрувати сценку" з акторами.

Та це не той випадок, коли брехня ворожих пропагандистів просто смішна. У Києві 26 червня був скоєний черговий воєнний злочин російської армії. Вони били високоточними ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Били спеціально туди, де були сім'ї з дітьми, а росіяни почали глузувати з цього в соцмережах.

Станом на вечір відомо вже про 6 людей, які зазнали порань у власних домівках. Серед них була маленька дівчинка, яку дістали з-під завалів. 7-річній дитині знадобилася негайна операція. Також уже відомо про одного загиблого, якого знайшли на місці влучання ракети.

Що відомо про той минулий удар

Мовиться про влучання ввечері 28 квітня. Тоді були пошкоджені нижні поверхи будівлі та загалом постраждали 10 людей. Це трапилося в момент, коли столицю України відвідував генсек ООН Антоніу Гутерреш. Це вкотре доводить, що Росія посилає "сигнали" Заходу вбивствами мирних людей. Адже 26 червня почався саміт G7.

Наслідки ракетного удару по Києву 28 квітня / Фото ДСНС

До теми – головне про обстріл Києва 26 червня: дивіться відео