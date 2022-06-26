Опроверг цинические измышления россиян заместитель городского головы Киева Николай Поворозник. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

Важно Удар по Киеву – умышленная эскалация со стороны России и сигнал G7, – сопредседатель Европейского совета

Ракеты попали в соседний жилой дом

Чиновник отметил, что удар был близок к многоэтажке в Шевченковском районе, которую атаковали в апреле. Однако это не то же здание, поскольку в прошлый раз ударили по 25-этажному жилому дому.

Это не тот же дом, а рядом. Но это один и тот же жилой квартал,

– объяснил Поворозник.

Также он прокомментировал звуки, похожие на взрывы во время тревоги, которая была уже через несколько часов после попадания ракет. Тогда жители Киева слышали только работу противовоздушной обороны.

Россияне распространяют фейки об обстреле Киева 26 июня

Кремлевская пропаганда сразу начала цинично врать об этом событии . Медийные муртады путинского режима отрицают, что их армия попала в 9-этажку, где жили люди. Мол, били по военному объекту, а показное здание "вообще было заброшено".

Они как раз и распространяют информацию, что это дом, который был атакован ранее. То есть убеждают, что спасатели пришли на место происшествия и начали разыгрывать сценку с актерами.

Но это не тот случай, когда ложь вражеских пропагандистов просто смешна. В Киеве 26 июня было совершено очередное военное преступление русской армии. Они били высокоточными ракетами из стратегических бомбардировщиков. Били специально туда, где были семьи с детьми, а россияне начали насмехаться над этим в соцсетях.

По состоянию на вечер известно уже о 6 людях, которые получили ранения в собственных домах. Среди них была маленькая девочка , которую достали из-под завалов. 7-летнему ребенку понадобилась немедленная операция . Также уже известно об одном погибшем, который был найден на месте попадания ракеты.

Что известно о том прошлом ударе

Речь идет о попадании вечером 28 апреля . Тогда были повреждены нижние этажи здания и пострадали 10 человек. Это произошло в момент, когда столицу Украины посещал генсек ООН Антониу Гутерреш. Это еще раз доказывает, что Россия посылает "сигналы" Западу убийствами мирных людей. Ведь 26 июня начался саммит G7.

Последствия ракетного удара по Киеву 28 апреля / Фото ГСЧС

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