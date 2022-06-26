Саміт G7 стартував 26 червня у Німеччині. Зустріч лідерів лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Японії відбувається на території замку Ельмау, розташованого у баварських Альпах.

Зауважте Байден заявив, що G7 оголосить ембарго на основний експорт Росії – золото

Окрім того, на саміті G7 присутні Урсула фон дер Ляєн – президентка Єврокомісії – та Шарль Мішель – президент Євроради.

Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно,

– мовиться у повідомленні.

Bloomberg звернув увагу, що це формулювання є дуже важливим на тлі стурбованості деяких країн тим, що війна Росії з Україною може затягнутися.

Окрім того, відомо, що наразі лідери G7 зважують можливість використати доходи від тарифів, аби підтримати Україну. Також пріоритетними темами були:

координація дій по боротьбі з інфляцією;

підтримування тиску на Росію.