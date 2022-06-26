Саммит G7 стартовал 26 июня в Германии. Встреча лидеров США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Японии проходит на территории замка Эльмау, расположенного в баварских Альпах.
Заметьте Байден заявил, что G7 объявит эмбарго на основной экспорт России – золото.
Кроме того, на саммите G7 присутствуют Урсула фон дер Ляйен – президент Еврокомиссии, и Шарль Мишель – президент Евросовета.
Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется,
– говорится в сообщении.
Bloomberg обратил внимание, что эта формулировка очень важна на фоне обеспокоенности некоторых стран тем, что война России с Украиной может затянуться.
Кроме того, известно, что лидеры G7 сейчас взвешивают возможность использовать доходы от тарифов, чтобы поддержать Украину. Также приоритетными темами были:
- координация действий по борьбе с инфляцией;
- поддержание давления на Россию.
Кроме того, обсудили:
- решение проблемы изменения климата;
- вопросы инвестиций.
После саммита G7 лидеры США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Японии отправятся на запланированный в Мадриде саммит НАТО.
Эти встречи проходят на фоне:
- полномасштабного вторжения России в Украину;
- инфляции в мире;
- угроз Тайваню со стороны Китая.
Лидеры G7 обсудят план Маршалла для Украины
Олаф Шольц – канцлер Германии – подчеркнул, что Украине нужен план Маршалла. В частности, этот вопрос обсудят во время саммита G7.
По словам Шольца, восстановление Украины – вопрос поколений. Канцлер Германии вспомнил свой визит в Ирпень. Шольц подчеркнул, что увиденное напомнило ему города после Второй мировой войны.
"Как и тогдашней Европе, сегодня Украине нужен план Маршалла для своего восстановления", – заявил Шольц.
Канцлер Германии подчеркнул, что хочет создать комиссию экспертов вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Заметьте – в Германии стартовал саммит G7: смотрите видео