Саммит G7 стартовал 26 июня в Германии. Встреча лидеров США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Японии проходит на территории замка Эльмау, расположенного в баварских Альпах.

Заметьте Байден заявил, что G7 объявит эмбарго на основной экспорт России – золото.

Кроме того, на саммите G7 присутствуют Урсула фон дер Ляйен – президент Еврокомиссии, и Шарль Мишель – президент Евросовета.

Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется,

– говорится в сообщении.

Bloomberg обратил внимание, что эта формулировка очень важна на фоне обеспокоенности некоторых стран тем, что война России с Украиной может затянуться.

Кроме того, известно, что лидеры G7 сейчас взвешивают возможность использовать доходы от тарифов, чтобы поддержать Украину. Также приоритетными темами были:

координация действий по борьбе с инфляцией;

поддержание давления на Россию.

Кроме того, обсудили:

решение проблемы изменения климата;

вопросы инвестиций.

После саммита G7 лидеры США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Японии отправятся на запланированный в Мадриде саммит НАТО.

Эти встречи проходят на фоне:

полномасштабного вторжения России в Украину;

инфляции в мире;

угроз Тайваню со стороны Китая.

Лидеры G7 обсудят план Маршалла для Украины

Олаф Шольц – канцлер Германии – подчеркнул, что Украине нужен план Маршалла. В частности, этот вопрос обсудят во время саммита G7.

По словам Шольца, восстановление Украины – вопрос поколений. Канцлер Германии вспомнил свой визит в Ирпень. Шольц подчеркнул, что увиденное напомнило ему города после Второй мировой войны.

"Как и тогдашней Европе, сегодня Украине нужен план Маршалла для своего восстановления", – заявил Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что хочет создать комиссию экспертов вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Заметьте – в Германии стартовал саммит G7: смотрите видео