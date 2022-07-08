Такое мнение озвучил глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

Важно Угроза нападения на Киев из Беларуси будет существовать всегда, – в ОВА вспомнили пример Израиля

По его словам, сейчас ПВО в таком состоянии, которое позволяет выполнять задачи обороны столицы.

С каждым днем эта система пополняется и укрепляется… Как результат, враг понимает, что над Киевом лучше не летать, потому что знает, что здесь его ждут сюрпризы. Кроме того, часть ракет дальнего действия также сбивают наши комплексы.

– подчеркнул глава Киевской ОВА.

Заметим, что ранее командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк рассказал, что вокруг столицы создали эффективную систему ПВО. Однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует. Именно поэтому не следует пренебрегать сигналами воздушной безопасности.

Обстрел многоэтажки Киева: главное

Утром 26 июня российская ракета попала в многоквартирный дом в Киеве. Снаряд разрушил два верхних этажа, где размещалась квартира супругов Алексея Никитина и Екатерины Волковой.

Мужчина погиб, его 7-летнюю дочь Евгению спасатели вытащили из-под завалов. Супругу погибшего, которая является гражданкой России, впоследствии также достали из-под бетонной плиты. Екатерина и Евгения по состоянию на конец июня находились в больнице.

Россияне активно распространяют фейк о том, что этого ракетного удара не было. Пропагандисты рассказывают, что в украинских новостях показывают многоэтажку, разрушенную в апреле. Заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил, что под удар попал не тот же дом, а соседний. Однако это один и тот же жилой квартал.