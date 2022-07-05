Кулеба привел пример Израиля

Такое мнение глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба высказал в интервью. Он отметил, что наше государство, народ и войско должны быть готовы к любому вызову в любой момент.

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Нам удалось изгнать врага из Киевской, Черниговской, Сумской областей, но на этом война не остановилась. Угроза будет теперь всегда. Израиль показывает, что в этом нет ничего трагического – на этом жизнь не заканчивается. Просто мы должны быть постоянно готовы на случай угрозы,

– подчеркнул Кулеба.

При этом он отметил, что угроза может исчезнуть после того, как в России и Белоруссии изменятся политические режимы.

Глава ОВА заверил, что Силы обороны в области находятся на своих местах в полной боевой готовности. Власти и волонтеры помогают военным в материально-техническом обеспечении. Сейчас ситуация полностью контролируемая.

Кулеба подчеркнул, что военно-политическое руководство страны сделало выводы после того, как российская армия стремительно продвинулась в Киевскую область из Беларуси. Теперь Украина знает, как этого не допустить.

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На въезде в Киев всех тщательно проверяют

Недавно на въезде в Киев образовались километровые пробки из-за фильтрационных мероприятий. Водителям пришлось ждать всю ночь, чтобы попасть в город. Кулеба отметил, что такая тщательная проверка – вынужденная мера. Вопрос безопасности никуда не исчез, поэтому такие меры необходимы.

Обратите внимание! Глава разведки Кирилл Буданов не разделяет общих опасений по поводу нападения из Беларуси. Он отметил, что сейчас на территории страны нет достаточного количества военных.

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