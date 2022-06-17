Как бойцы готовы защищать Киев и чем помогает опыт предыдущих поколений воинов – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал боец Территориальной обороны Борис Роженко.

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Подготовка к возможному штурму Киева

Практически сразу после освобождения Киевской области от оккупантов телеграм-каналами и социальными сетями начали распространяться слухи и спекуляции о том, что россияне готовятся ко второй попытке штурма столицы.

Военное руководство возможность еще одного штурма столицы не исключает, несмотря на то, что пока не видит формирования ударных групп россиян для такого наступления. Поэтому, как говорит спикер Минобороны Александр Мотузяник, оборона столицы только усиливается.

В то же время, советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов подчеркнул, что имитация деятельности на территории Беларуси – не что иное, как маневрирование с целью растянуть наши силы. По его словам, российские оккупанты своей гигантской армией не могут взять Северодонецк, у них и близко нет сил не только для "штурма", но хотя бы для движения в сторону Киева.

Сам министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что опасность повторного наступления российских войск на столицу полностью исключать нельзя. Это помимо того, что угроза российских авиаударов сохраняется на всей территории Украины. Поэтому в МВД также "готовятся к любым сценариям в усиленном режиме".

С самого начала у российских военных была идея, чтобы именно в Гостомеле приземлялись грузовые самолеты Ил с десантом и техникой. Это должна была быть "точка входа" в Киев. Их задача была сохранить взлетно-посадочную полосу для высадки сюда десанта и разгрузки техники. Им это не удалось. Это не будет возможным и в следующий раз,

– заметил Монастырский.

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Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк также заверил, что Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы не подпустить врага к столице и готовятся к любому развитию сценариев. Поэтому сейчас интенсивно обустраиваются новые оборонительные рубежи, максимально отодвинутые от Киева, чтобы не допустить ни возможности артиллерийского обстрела, ни захода войск.

Одним из тех, кто строит оборонительные рубежи столицы, стал Борис Роженко. 24 февраля он вступил в ряды Территориальной обороны столицы. И это тот случай, когда человек на разных уровнях отлично понимает, для чего нужны оборонительные рубежи.

Что известно о Борисе Роженко Философ-культуролог по образованию. Увлекается реконструкцией. Еще со времен студенчества хорошо знаком с миром украинских арехологов. Работал в Геральдической палате. Пять лет работал в Музее Майдана. Отвечает за коммуникации киевского детского кардиоцентра. Основатель и руководитель видеопродакшена Wild Fox Film. Режиссер. Соавтор исторического канала Wild Fox. С 24 февраля 2022 года – солдат-стрелок одного из подразделений столичной терробороны.

Борис – руководитель и основатель видеопродакшена Wild Fox Film. Который, среди прочего, выпускает разные форматы исторических проектов. Одни из самых ярких – в Украине.

Боец одного из подразделений киевской терробороны Борис Роженко / Фото из архива собеседника

Опыт многолетней дружбы с историками и археологами на этом этапе войны оказался полезным.

В какой-то мере, весь жизненный опыт и все прочитанные книги по истории военного дела не были напрасны. В какой-то момент в голове щёлкает и понимаешь, что здесь стоит выкопать такую траншею,

– пошутил Борис.

Он иронически называет бойцов терробороны людьми гарнизонными, задача которых – выполнять приказы. Убежден, что ТрО – это последняя надежда и последний щит, тыл и прикрытие столицы. Считает, что называть российских оккупантов орками совершенно справедливо. Потому что все в их армии – дедовщина, приковывание солдат за дезертирство, обесценивание человеческой жизни – это чистая орчатина. И не сомневается, что Украина победит.

Сейчас он служит вместе с одним из соавторов контента на канале Wild Fox – археологом Андреем Оленичем. "Сейчас мы в одном подразделении с Андрюшей и еще с одним нашим добрым другом и его девушкой, они тоже археологи. Так что мы все вместе копаем траншеи. На нас в какой-то момент даже плюнули и дали сделать ДЗОТ нашей мечты. Мы ударились в свободное творчество, в результате комбат к нам ходил смотреть, что мы такое настроили", – заметил Борис.

Такая служба, помимо эффективной работы по укреплению обороны столицы, дает еще один неожиданный результат – ребята могут фиксировать найденные на позициях археологические находки. Это также важно, поскольку постоянные обстрелы российских оккупантов уничтожают культурное наследие на разных уровнях. В том числе тех, которые еще не успели исследовать археологи.

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О территориальной обороне

Борис признался, что с детства боялся армии.

Я думал, что это очень стремно. Наслушался всех этих рассказов о дедовщине и других страшилках. А оказалось, что наоборот намешано всякое разное: и какие-то строгие атошники, какие-то молодые мальчики, какие-то водители. Среди всех этих людей как-то – хоба – и ты будто дома,

– объяснил он.

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"Тро – это реально друзья. И ты никогда бы не завел дружбу с этими людьми в других условиях. Они все абсолютно радикально разные. Но все объединены. Это коллективное сознательное бессознательное снимает психологическую нагрузку", – добавил боец.

По его словам, окончательно решил идти в тероборону из-за того, что не мог поступить иначе. Сейчас уже понимает, что сейчас там, где должен быть и все происходит так, как надо.

Я всегда был русофобом. Даже родные говорили, что не понимают, откуда во мне это все. Видно, мне в детстве Шевченко вовремя попался в руки и понеслось. У меня много друзей в АТО. Я частично даже жалел, что не ушел на фронт в 2014-2015 годах. Но тогда меня отговорили. Сказали, что там нужен спецназ, а не человек с плохим зрением и после операции на сердце,

– добавил мужчина.

Однако формальным поводом к походу в военкомат для Бориса стал звонок деда, который спросил, готовится ли внук к обороне. Ответил: "Да, дед, готовимся!", положил трубку, собрал вещи и поехал в военкомат.

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Заметил, что в подразделение его не столько взяли, сколько он сам пришел.

"Пришел, сказал: "Так, я записываюсь в тероборону". Девочка на меня посмотрела, выдала бланк. И я подписывал контракт с мыслью: "Ну, все. Теперь меня не сдыхаетесь". Многие приходили при мне, стояли часами безынициативно и ничего не произошло. А ведь оно в армии так не работает – надо проявлять инициативу, иначе фиг что-то сделаешь", – объяснил он.

Борис признался, что с детства боялся армии, однако она оказалась приятнее, чем ему казалось / Фото из архива Роженко

В первые дни войны, рассказал Борис, атмосфера была довольно пасмурной. "Не знаешь, что дальше. Началась война. Вокруг летят ракеты. Как оно будет разворачиваться – ничего не ясно. Никаких коммюнике нет. Той информации, которая есть, не особо веришь, потому что сам понимаешь, что происходит. Куда идти и что делать – не ясно. Вокруг – пацаны в гражданском, все с оружием, глаза у всех здоровенные. И ты такой думаешь: "Йо майо!". Это было ощущение каких-то революционных событий. Мне дают автомат и я иду защищать страну", – вспомнил он.

Ощущение такое, будто нас прямо сейчас отправят одерживать победу в бою. Про себя еще подумал: "Да убьют – ну и х*р с ним". Потом, конечно, все стало иначе. Но первые 2-3 суток, когда постоянные тревоги, когда все необычно, ты не знаешь, что происходит были незабываемые. Но весь организм, все сознание включились в режим "побеждать",

– добавил боец.

Страшнее всего, по его словам, было во время учебных трёх первых дней полномасштабного вторжения. Когда не понимаешь, как будешь вести себя в бою, неизвестно, что и как будет дальше и не знаешь, вернешься ли в ту казарму, из которой сейчас выбегаешь.

Борис убежден, что это будет последняя война с Московией / Фото из архива Роженко

"Вместе с тем, было ощущение определенного неверия, что вот сейчас действительно началась большая война. Неверие, что произошло что-то настолько страшное, насколько вообще не мог вообразить. Да, когда рядом с тобой стоит товарищ, которому очевидно страшно, думаешь: "Ладно, мне не страшнее, чем ему". Но в такие моменты себя очень накручиваешь. Поэтому самым страшным было ожидание тех первых дней. Потом к нему привыкаешь и в определенной степени начинаешь ловить от этого кайф", – объяснил Борис.

Об усталости от страданий

Он о многом рассказывал очень иронично. Этот полушутливый взгляд на все во многом определил и формат работы его канала. Сам Борис отмечает, что продакшн появился из того, что ему надоел вечный акцент на печали и страданиях в изложении истории Украины. Во время Революции Достоинства он, дежуря на Майдане, выяснил, что это надоело не только ему. В 2013 году взялся за создание исторических видео разных форматов.

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"Довольно быстро мы пришли к тому, что канал не должен требовать титанических усилий. В принципе, мы ничего не изменили в своей жизни. Просто поставили напротив камеру и продолжили заниматься тем, чем и занимались", – добавил защитник.

К каналу можно подходить более серьезно, но лишних рук и ресурса у студии сейчас нет. Все, что приносит канал – донаты патронов. Он не является заработком.

У всех параллельно еще есть работа. Мы продолжаем работать, потому что нас это прет. Многие исторические каналы так существуют. Конечно, есть мастадонты типа Канала им.Т.Г.Шевченко, который по нашим меркам, получает большие деньги и много вкладывает в свои ролики. Но делать их формат мы не собираемся. Таким национальным смальцем обмазывать свои тезисы мы просто не способны даже за деньги,

– усмехнулся Борис.

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О службе говорил с той же легкостью. Вообще, считает, что с этой войной все стало очень просто. "Раньше были какие-то душевные терзания, что делать дальше, куда себя приткнуть, какие-то экзистенциальные метания. А сейчас – все просто. Принесли тортик – офигенно! Дали возможность помахать лопатой не так, чтобы была однообразная работа, а с возможностью проявить творчество – с удовольствием машешь. Если бы мне сказали, что я когда-нибудь буду с удовольствием рыть траншеи, покрутил бы пальцем у виска", – добавил он.

О войне

После начала полномасштабного вторжения России Борис не расстается с ощущением, что сейчас все мы причастны к созданию нового учебника истории.

Понимаешь, что сейчас, бл*ха-муха, живешь в интересные времена. К сожалению или к счастью, но уже так получилось. Это будет действительно последняя война с Московией. Это действительно будет что-то решающее. И потом эту войну в Украине, как минимум, будут вспоминать так же, как вспоминали Вторую Мировую. Это будет новая победа. И это будет совсем другой, сугубо украинский, нарратив. Уверен, что у украинского национализма нет лучшего союзника, как Владимир Путин,

– уверен Роженко.

Он отметил, что в победе Украины его убеждает то, сколько всего делают люди, чтобы ее приблизить.

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"Это я говорю без лишнего пафоса. Не вся Украина поднялась на свою защиту. Куча народу дрогнула, есть много мародеров, есть много тех, кто откровенно боится. Много китча и самопиара. Это раздражает. Но то, что я вижу в людях вокруг, меня уверяет в нашей победе", – резюмировал защитник.

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