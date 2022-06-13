Соответствующее заявление Андрей Мельник сделал в комментарии иностранным СМИ. Также он заверил, что Украина также ожидает сигнала о предоставлении кандидатства в ЕС.

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Украинский посол объяснил, чего ждет от визита Шольца

Надеемся, во время своего визита в Киев канцлер наконец-то сдержит обещания Германии относительно поставки оружия и вступления Украины в ЕС,

– объяснил Андрей Мельник.

Украинский посол в Германии отметил, что только анонсы по поставкам оружия не помогут нам в войне против России. Именно поэтому Украина ожидает от канцлера конкретных дат по прибытию оружия.

Мельник отметил, что выполнение обещаний актуально, учитывая, что они были даны месяцы назад. В частности, дипломат вспомнил, что Украина нуждается в:

тяжелом вооружении, как гаубицы Panzerhaubitze 2000;

а также зенитных самоходных артиллерийских установках Gepard.

Более того, Андрей Мельник напомнил, что боевой дух украинцев значительно поднял бы сигнал Германии, Франции и Италии относительно того, что Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС.

Кроме того, такой сигнал четко показал бы России, что Евросоюз единогласно поддерживает свободную Украину.

Кратко о вероятном визите политиков в Украину

12 июня СМИ сообщили, что Эммануэль Макрон, Олаф Шольц перед саммитом "Большой семерки" посетят Украину. Речь идет о том, что визит политиков запланирован на конец июня.

В частности, по данным прессы, в Киев прибудут вместе три высокопоставленных чиновника – канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.

До этого известно, что Макрон планировал посетить Украину только после парламентских выборов, первый тур которых уже состоялся. Зато Олаф Шольц говорил, что для визита ему нужна веская причина.

Предварительно СМИ писали, что на этой поездке лидеры стран хотят выразить европейское единство.

Стоит вспомнить, что Олаф Шольц не раз обещал Украине оружие, однако до сих пор никак его не может предоставить. В частности, 8 июня иностранные СМИ писали, что такие заявления Германии вызывают обеспокоенность. Греки даже назвали процесс "цирком" и издевательством над Украиной.

Сам Шольц заявил, что якобы Германия оружие предоставляет, однако никаких данных об этом нет. В то же время канцлер Германии выступил за то, что "диалог с Россией нужно поддерживать" .

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