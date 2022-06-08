Уже многие страны выразили свою, мягко говоря, обеспокоенность по поводу того, как "активно" Германия передает оружие Украине. Греки даже назвали процесс "цирком" и издевательством над Украиной.

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Никаких данных о передаче немецкого оружия ВСУ нет

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна оказывает Украине очень мощную военную поддержку. Настолько мощная, что подобными масштабами помощи могут похвастаться только Соединенные Штаты Америки.

По его словам, Германия предоставляет ВСУ новейшие артиллерийские системы и учит их применять в бою. Что это за системы, когда они отправились в Украину, в каком количестве, или ВСУ уже их получили – об этом Шольц почему-то говорить не захотел.

Зато не забыл сказать, что диалог с Россией нужно поддерживать. Мол, а что если они передумают воевать против Украины, все станет прекрасно и прекрасно, как раньше.

Громкие заявления немецкого канцлера удивляют не всех партнеров Украины – его слова ставят под сомнение даже немецкие журналисты.

Несмотря на многочисленные сообщения, пока нет никакой информации о поставках немецкого оружия в Украину,

– сообщило издание Spiegel.

Что ж, теперь Шольцу либо придется рассказать о предоставленном Украине оружии, либо со временем его громкие хвастовства будут просто брать на глум.

Война России против Украины: последние новости

Героические ВСУ держат оборону Северодонецка, несмотря на очень мощный штурм российских оккупантов. Враг контролирует часть города, бои продолжаются на улицах, промышленная зона – под контролем наших защитников и защитниц. Благодаря сдержанию врага на этом направлении ВСУ удается усиливаться на других участках фронта.

Россияне начали готовиться отражать контрнаступление ВСУ в Херсонскую область. В Крыму, в нескольких километрах от админграницы Херсонской области, они развернули свои "Искандеры".

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