Бойся своих желаний
Стоит ли Сколько лет Путин с засц*ной питерской подворотни собрался воевать с Украиной
Путин предрек себе такой же конец, как у Петра Первого / Фото Getty Images
Но больше мне по душе версия, что его отравило ближайшее окружение (возможно, даже жена).
"Перед смертью сильно кричал, возможно, из-за разрыва мочевого пузыря, который мог произойти при задержке мочи", – пишет Википедия. Что ж, пусть будет, как Петр.
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