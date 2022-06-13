Бійся своїх бажань
Варте уваги Скільки років Путін із засц*ного пітерського підворіття зібрався воювати з Україною
Путін напророкував собі такий самий кінець, як у Петра Першого / Фото Getty Images
Але найбільше мені до душі версія, що його отруїло найближче оточення (можливо, навіть дружина).
"Перед смертю сильно кричав, можливо, через розрив сечового міхура, якій міг відбутися при затримці сечі", – пише Вікіпедія. Що ж, хай буде, як Петро.
До теми – названо імовірну дату закінчення у Росії ресурсів для подальшого наступу: дивіться відео