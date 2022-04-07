Что известно о возможном наступлении
Об этом сегодня на брифинге в Медиацентре сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Грузевич.
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Это может произойти в случае, если российская армия будет иметь успех в наступлении на востоке Украины, куда сейчас перекинута значительная часть вражеских войск.
У врага было две стратегические цели – выйти на границу Луганской и Донецкой областей и захватить столицу, и после этого всю страну поставить на колени. У врага не получилось ничего. Сейчас они переориентировали свои силы, чтобы достичь хотя бы одной цели. Враг будет пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую область, и в случае успеха – в котором я очень сомневаюсь – но все же может быть повторное наступление на столицу. Такая вероятность есть,
– сказал Грузевич.
Он добавил, что сейчас ВСУ принимают серьезные меры по усилению обороны столицы:
- увеличивают круг обороны Киева и Киевской области,
- принимают меры по фортификационному оборудованию,
- продолжается подготовка и обучение личного состава.
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