Что известно о возможном наступлении

Об этом сегодня на брифинге в Медиацентре сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Грузевич.

По теме Страна, переписывающая историю войны: украинские военные делают то, что казалось невозможным

Это может произойти в случае, если российская армия будет иметь успех в наступлении на востоке Украины, куда сейчас перекинута значительная часть вражеских войск.

У врага было две стратегические цели – выйти на границу Луганской и Донецкой областей и захватить столицу, и после этого всю страну поставить на колени. У врага не получилось ничего. Сейчас они переориентировали свои силы, чтобы достичь хотя бы одной цели. Враг будет пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую область, и в случае успеха – в котором я очень сомневаюсь – но все же может быть повторное наступление на столицу. Такая вероятность есть,

– сказал Грузевич.

Он добавил, что сейчас ВСУ принимают серьезные меры по усилению обороны столицы:

увеличивают круг обороны Киева и Киевской области,

принимают меры по фортификационному оборудованию,

продолжается подготовка и обучение личного состава.

Комбат батальона ТрО рассказал о возможной новой волне вторжения на Киев: смотрите видео