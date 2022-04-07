Що відомо про можливий наступ

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич.

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Це може статися у разі, якщо російська армія матиме успіх у наступу на сході України, куди зараз перекинута значна частина ворожих військ.

У ворога було 2 стратегічні цілі – вийти на кордон Луганської та Донецької областей та захопити столицю, і після цього всію країну поставити на коліна. У ворога не вийшло нічого. Зараз вони переорієнтували свої сили аби досягти хоча б однієї цілі. Ворог буде намагатись взяти під контроль Донецьку та Луганську область, і в разі успіху – в якому я дуже сумніваюсь, – але все ж таки може бути повторний наступ на столицю. Така вірогідність є,

– сказав Грузевич.

Він додав, що зараз ЗСУ вживають серйозних заходів щодо посилення оборони столиці:

збільшують коло оборони Києва та Київської області,

вживають заходи щодо фортифікаційного обладнання,

триває підготовки та навчання особового складу.

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