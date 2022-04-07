О работе призрака Киева, бойцов Сил специальных операций Главного управления разведки, а также других подразделений абсолютно точно напишут множество книг. О героизме защитников Киева, Мариуполя и Чернигова, мирных жителей Энергодара и Херсона, Славутича и вообще всех городов, в которых происходили проукраинские митинги, снимут фильмы.

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Борьба за существование Украины против коварного и хорошо вооруженного врага невероятна, поскольку даже страны Запада считали, что России удастся сломить сопротивление за несколько дней. Однако за почти полтора месяца захватчики не смогли получить ничего, что бы можно было назвать победой. Зато для нашего государства каждый день успешного противостояния агрессору уже мог считаться достижением. Но Украина не просто будет продолжать сопротивление, а обязательно победит рашистов.

Американцы в шоке от того, как воюют украинцы

То, каким образом в Генштабе спланировали ведение боевых действий, а также то, как бойцы ВСУ, ТРО, Нацгвардии и других вовлеченных в противодействие агрессору подразделений, вызывает чрезвычайную реакцию у западных партнеров Украины.

Военные эксперты, генералы и все, кто разбирается в ситуации, видят, что украинские защитники раз за разом невероятно удивляют абсолютно всех. Поскольку ВСУ не просто использует имеющееся вооружение сверхэффективно, но и очень круто применяет его не по назначению. И это не только вносит немалую смуту в стане врага, но и приятно шокирует опытных американских генералов.

Удар по российскому аэродрому

Первым действием, которым украинское командование удивило весь мир, был удар по российскому аэродрому Миллерово. 25 февраля на территорию агрессора прилетела "Точка У", которая уничтожила по меньшей мере несколько самолетов террористов. С того момента фактически Украина стала единственной страной, которая не побоялась бить по военным объектам России.



Привет из Украины / Фото MilitaryAviation

Удар по кораблю из "Градов"

В ночь с 6 на 7 марта в Черном море утонул новейший российский патрульный корабль "Василий Быков". Сам факт нанесения удара российским морским силам уже является очень крутым, но вопрос в том, как именно бойцы ВСУ уничтожили оккупантов – с помощью РСЗО "Град". Такого еще не делал никто в этом мире!

Украинские военные несколько суток занимались заманиванием корабля в зону действия системы, после чего нанесли ему сокрушительный удар. При фактическом отсутствии на тот момент эффективных противокорабельных комплексов и ракет такие действия ВСУ можно считать невероятными. Кроме того, враги после потопления "Василия Быкова" поняли, что безопасно чувствовать себя в море вблизи от украинских пляжей они никогда не смогут.

Смотрите видео уничтожения российского корабля системой залпового огня:

Уничтожение большого десантного корабля в глубоком "тылу" врага

24 марта, когда с начала войны исполнился ровно месяц, в Генштабе снова решили удивить мир и дать захватчикам понять, что безопасно им не будет нигде. В порту Бердянска, который враги нагло начали использовать в качестве своей базы, произошло маленькое чудо. "Точка У" прилетела прямо в гордость российского флота – большой десантный корабль "Саратов".

Судно с большим количеством бронетехники затонуло, а соседние корабли в панике начали выходить в море, даже не пытаясь спасти экипаж подбитого корабля.

Смотрите видео ракетного удара по российским кораблям в Бердянске

Паника в Белгороде

Не меньшей, а даже большей пощечиной для россиян служат взрывы в Белгороде. Ночью 29 марта в городе неожиданно занялись склады со снарядами. Украинская сторона не подтвердила и не опровергла свою причастность к этому событию, однако впервые на этой войне мир смог наблюдать за проведением информационно-психологической спецоперации такого масштаба. Украинцы в соцсетях начали расшатывать российскую психику и намекать на то, что ни один житель российского города отныне не сможет чувствовать себя в безопасности. Однако это было лишь начало.

Утром 1 апреля два предположительно российских вертолета со сверхнизкой высоты совершили обстрел нефтебазы. Многочисленные свидетели засняли сам момент нападения на военный объект, а также взрывы 8 резервуаров с огромным количеством горючего. Скорее всего, россияне осуществили эту операцию именно для обвинения Украины и для того, чтобы собрать добровольцев на войну. Однако эта атака затормозила переброску техники РФ на Харьковщину и Донбасс, а также вызвала большой хаос среди россиян.

Тысячи жителей Белгорода начали возмущаться тем, что Россия является беззащитной перед Украиной, что ПВО РФ ничего не может противопоставить даже нашим вертолетам, хотя "кремлевская армия уничтожила всю авиацию Украины еще в первые дни спецоперации".

Смотрите видео авиаудара по Белгороду:

Кроме того, этот удар привел к введению чрезвычайного положения в соседней Курской области, а также к тому, что россияне начали массово выезжать из пограничной зоны. Они поняли, что развязанная ими война рядом и вполне может прийти к ним.

Последствиями взрывов и паники в Белгороде вполне можно считать то, что в городе начали рыть окопы и траншеи, а также готовиться к боевым действиям уже на территории России.

Сбивание вертолета из противотанкового комплекса

Совершенно невероятным является факт использования ПТРК отечественного производства "Стугна-П" как средство поражения авиации. Конечно, в технических характеристиках комплекса разработчик КБ "Луч" указывал, что ракета может сбивать зависшие вертолеты, но подобного практического использования "Стугны" еще никогда не было. Представить себе, чтобы, например, американские войска использовали Javelin именно как зенитную установку, очень трудно, хотя такая возможность также предусмотрена американскими конструкторами.

Смотрите видео уничтожения российского Ка-52 с украинской "Стугны":

Если же учитывать все 8 лет войны против России, то в перечень чрезвычайных героических и удачных спецопераций ВСУ надо включать легендарный рейд 95 бригады, во время которого прошли около 470 километров. Более трети этой дистанции – 170 километров – бойцы ДШВ прошли в глубоком тылу врага. Во время этой операции бойцы ВСУ поставили мировой рекорд по дальности успешного рейда.

Поэтому, наша армия, которая занимает лишь 19 место в мировом рейтинге, не просто успешно противодействует России с ее пятой ступенью, но и показывает невероятные результаты, которые для всех казались бы невозможными. Наша армия абсолютно точно – сильнейшая в Европе, а от профессионализма командования, сил защиты Украины и невероятной мотивированности наших бойцов зависит дальнейшая жизнь всего мира.