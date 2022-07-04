Об этом 24 каналу рассказал белорусский журналист Франак Вячорка. Он говорит, что в марте партизанские акции на железных дорогах реализовали люди из разных сфер.
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Какие цели преследуют белорусские партизаны
По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, белорусское "подполье" преследовало две цели:
- не допустить входа белорусских войск в Украину,
- вывести русские войска с территории Беларуси.
Вячорка отметил, что первая цель достигнута – белорусская армия не вошла в Украину .
Он добавил, что был сформирован общественный консенсус, около 87% людей против этого. "Даже среди поклонников Лукашенко нет никакой поддержки в этом", – говорит журналист.
А что касается выхода российских войск из Беларуси, то их было более 50 тысяч. Сейчас от 500 до 900 солдат России осталось, но они вообще не пересекаются с белорусскими военными или гражданскими.
– объяснил Вячорка.
Потому, по мнению журналиста, вторая цель тоже наполовину осуществлена.
Белорусские партизаны готовы к возможному наступлению
Вячорка заявил, что белорусские партизаны готовы к действиям. Сейчас записалось в "план победы" 200 тысяч человек. Хотя еще с начала войны записалось 30 тысяч.
Эти люди тренируются и готовятся к сопротивлению. Он добавил, что с партизанами постоянно работает их организация из Варшавы – это силовики, которые перешли на сторону белорусов в начале революции 2020 года.
Мы готовимся к новой волне сопротивления, как только это начнется. И когда Лукашенко вздумает вводить белорусские войска в Украину, белорусы не останутся безучастными,
– подтвердил журналист.
Могут ли партизаны начать сопротивление приказу Лукашенко? На это Вячорка ответил, что у белорусских партизан нет четких целей, как это было в феврале, марте или апреле, когда там были российские войска.
С другой стороны, сейчас такие действия могут привести к очередным репрессиям. По словам журналиста, им нужно разумно использовать ресурсы протестующих, потому что каждый выход на улицы города – это новые аресты, людей пытают в тюрьмах.
"Мы еще покажем, как белорусы умеют протестовать", – подытожил он.
Вечерка об угрозе наступления и белорусских партизан: видео
Угроза наступления со стороны Беларуси: главное
- В Генштабе ВСУ говорят, что признаков того, что враг хочет заходить в Украину с белорусской границы, пока нет. Однако началась ротация вооруженных сил, в частности, российские войска усиливают на границе силы ПВО.
- В МВД заявили о возможных провокациях со стороны Беларуси. Об этом Евгений Енин – первый заместитель главы МВД – заявил 2 июля. Он сообщил, что говорится о привлечении диверсантов.
- Однако в Институте исследования войны уверяют, что армия Беларуси не является боеспособной силой. У нее недостаточно средств, низкая боевая готовность и нет реального боевого опыта.
- В то же время ВСУ рассматривают все возможные сценарии эскалации войны с Россией. Заместитель министра обороны Анна Маляр заверила, что наши бойцы готовы к нападению оккупантов с территории Беларуси или непризнанного Приднестровья.
- В Офисе Президента говорят, что в ближайшее время войско Лукашенко не будет наступать на украинские территории.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что украинцев обязательно предупредят об угрозе нового наступления, если таковая возникнет.
- Добавим, что ранее белорусские войска отрабатывали возведение понтонных переправ вблизи украинской границы. Основная активность белорусских войск наблюдается в Гомельской и Брестской областях.