Чоловік загинув, його 7-річку доньку Євгенію рятувальники витягли з-під завалів. Дружину загиблого, яка є громадянкою Росії, згодом також дістали з-під бетонної плити. Катерина та Євгенія наразі перебувають у лікарні.

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Історія сім'ї, що мешкала у зруйнованому росіянами столичному будинку

Близько 6:20 ранку 26 червня кілька російських ракет вдарили по столиці. Одна з них влучила у багатоквартирний будинок на Лук'янівці. З-під завалів рятувальники витягнули 7-річну Євгенію – дівчинка кричала й просила знайти її маму.

7-річна Євгенія, яку рятувальники дістали з-під завалів / Фото ДСНС

Невдовзі з'ясувалось, що одна з бетонних плит затиснула матір дитини Катерину. Рятувальники піднялись до зруйнованих поверхів на крані й вже звідти розбирали завали – приблизно за годину жінку вдалось витягти.

Матір Євгенії Катерина Волкова / Фото фейсбук Катерини Волкової

Зверніть увагу! За останніми даними від лікарів, стан жінки середньої тяжкості. Проте Катерина досі перебуває у реанімації.

Того ж дня 7-річний дівчинці зробили операцію, станом на зараз її життю вже нічого не загрожує. В Охматдиті, куди госпіталізували Євгенію, розповіли, що дитину вибуховою хвилею відкинуло до стіни, вона вдарилась головою та вухом.

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На жаль, батько Євгенії, київський юрист Олексій Нікітін, загинув. Знайомі чоловіка пишуть, що він прикрив собою доньку, а його самого завалило важкою бетонною плитою.

Загиблий Олексій Нікітін / Фото фейсбук Оксани Маркарової

Яким був загиблий Олексій Нікітін

Згодом з'ясувалось, що пані посол України у США Оксана Маркарова знала загиблого Олексія особисто. Вони перетинались по роботі, коли дипломатка працювала у Міністерстві фінансів. Вона зауважила, що чоловік зробив багато корисних речей, зокрема для української організації "Відкриті Публічні Фінанси".

Однокурсниця Олексія розповіла, що чоловік закінчив академію адвокатури й був дуже талановитим юристом. Вона запевнила, що загиблий був дуже хорошим другом та доброю людиною, про якого ніхто й ніколи не міг би сказати нічого поганого. Інший однокурсник охарактеризував загиблого, як креативну, розумну та веселу людину.

До слова, відомо, що постраждала 7-річна Євгенія закінчила перший клас медичної гімназії. Наразі батьки її однокласників, а також друзі родини збирають гроші, щоб допомогти дружині та доньці загиблого, які залишились без житла й найріднішої людини. Допомогти їм можна, перерахувавши гроші на картку брата Олексія, Андрія Нікітіна – 5375 4141 0289 7914.

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