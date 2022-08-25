Наразі у Київській області триває повітряна тривога. Її оголосили о 2:48, повідомляє 24 канал.
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На Київщині лунають вибухи
Приблизно одночасно зі звуками сирен на Київщині почали повідомляти про вибухи. За словами місцевих жителів, вони були численними.
Окрім цього, в області чули звуки, схожі на польоти винищувачів. Наразі офіційного підтвердження ворожих "прильотів" не було, однак голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів, що вибухи й справді трапились.
Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо,
– зауважив Кулеба.
За його словами, екстрені служби вже працюють.
"Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких", – підсумував голова ОВА.
Зауважте, що місцевим жителям досі варто перебувати в безпечному місці. Адже станом на 3:10 повітряна тривога досі триває.
З білорусі випускали ракети
У телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" повідомили, що з 2:35 до 2:40 у Гомельському районі відбувався запуск ракет.
Повідомляють, що кілька вибухів чули у районі Славутича. Звуки вибухів чують і в Брагинському районі,
– мовиться у повідомленні.
Пізніше там додали, що у той час відбулися від 4 до 6 запусків ракет із землі. Точка запуску розташована між Гомельським та Речицьким районами.
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