Сейчас в Киевской области продолжается воздушная тревога. Ее объявили в 2:48, сообщает 24 канал.
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В Киевской области раздаются взрывы
Приблизительно одновременно со звуками сирен в Киевской области начали сообщать о взрывах. По словам местных жителей, они были многочисленными.
Кроме того, в области слышали звуки, похожие на полеты истребителей. Пока официального подтверждения вражеских "прилетов" не было, однако глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал, что взрывы действительно случились.
Есть информация о нескольких звуках взрывов в одной из общин Вышгородского района. Информацию уточняем,
– заметил Кулеба.
По его словам, экстренные службы уже работают.
"Не пренебрегайте сигналом тревоги – сразу переходите в укрытие. Берегите себя и своих близких", – подытожил председатель ОВА.
Заметьте, что местным жителям по-прежнему стоит находиться в безопасном месте. Ведь по состоянию на 3:10 воздушная тревога продолжается.
Из Беларуси выпускали ракеты
В телеграмм-канале "Беларускі Гаюн" сообщили, что с 2:35 до 2:40 в Гомельском районе происходил запуск ракет.
Сообщается, что несколько взрывов слышали в районе Славутича. Звуки взрывов слышат и в Брагинском районе, – говорится в сообщении.
Позже там добавили, что в то время произошло от 4 до 6 запусков ракет с земли. Точка запуска находится между Гомельским и Речицким районами.